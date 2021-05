Ratchet & Clank Rift Apart : Le jeu PS5 dévoile son poids

L’attente autour de Ratchet & Clank Rift Apart est presque terminée, puisque le jeu n’accusera visiblement pas de retard étant donné qu’Insomniac Games a annoncé tout récemment que le titre venait de passer gold, et qu’il était prêt pour sa sortie. Et puisqu’il arrive tout bientôt, le jeu dévoile la place qu’il va occuper sur le disque dur de votre PlayStation 5.

Le jeu Ratchet & Clank le plus lourd ?

C’est donc le compte Twitter PlayStation Game Size, qui dévoile souvent en avance le poids des jeux, qui nous indique aujourd’hui cela. On peut donc voir qu’il faudra donc télécharger 42,183 Go de données, ce qui n’est pas rien, surtout pour un jeu Ratchet & Clank, mais cela reste assez raisonnable en comparaison à d’autres jeux PS5 plus lourds.

Avec plus de 40 Go à télécharger, les box internet seront mises à rude épreuve. Les offres fibre ne devraient pas rencontrer de problèmes mais les connexions ADSL pourraient peiner à assurer le téléchargement. Vous pourrez toutefois privilégier une connexion filaire via câble Ethernet plutôt que Wi-Fi pour accélérer le transfert de données.

Avant de lancer le téléchargement, il faudra donc faire un peu de place sur votre disque dur, notamment car le poids du patch Day One, désormais traditionnel, n’est pas inclus dans les 42,183 Go. Il y a cependant une bonne nouvelle pour celles et ceux qui n’auraient pas envie d’attendre la sortie du jeu puisqu’il pourra être pré-téléchargé dès le 4 juin. De quoi vous laisser une bonne semaine pour vous préparer et jouer sans attendre pour découvrir cette nouvelle aventure le jour J.

Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible le 11 juin en exclusivité sur PlayStation 5. Pour rappel, le titre a récemment dévoilé de nouvelles images grâce aux dernières previews, qui viennent compléter le gameplay aperçu dans le dernier State of Play qui était dédié au jeu d’Insomniac Games.