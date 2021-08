Rainbow Six Extraction : Gameplay, contenu, coop… Tout savoir en 6 minutes

Annoncé puis porté disparu pendant un temps, Rainbow Six Extraction a refait surface plus tôt dans l’année. Après avoir changé son nom, le titre a aussi présenté son concept : un jeu coopératif jusqu’à 3 joueurs qui mêlera FPS tactique si cher à la série et expérience PvE teintée de monstruosités. Si vous voulez en savoir plus, on vous résume tout ce qu’il faut savoir sur le jeu d’Ubisoft.

Rappelons que Rainbow Six Extraction a récemment été repoussé à l’année prochaine. Il sortira en janvier 2022, sans date précise pour l’instant, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia. Vous pouvez le précommander dès maintenant sur Amazon ou la Fnac.