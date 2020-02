Dans quel ordre jouer aux jeux Darksiders ?

Darksiders Genesis sort aujourd’hui sur consoles après avoir fait un tour du côté du PC et de Stadia en décembre dernier. Le titre de THQ Nordic, développé par Airship Syndicate, est le premier spin-off de la saga, qui compte désormais quatre épisodes en comptant celui-ci. Mais l’histoire de la série est loin d’être linéaire, c’est pourquoi il peut être difficile de savoir par lequel commencer.

Avertissement : Nous évoquerons rapidement certains événements des différents jeux, mais aucun spoil majeur ne sera formulé afin de ne pas gâcher la surprise de certains épisodes.

Par quel jeux Darksiders commencer ?

L’histoire de la saga n’est pas l’aspect le plus simple de la série, puisque la temporalité des différents épisodes se chevauche très souvent. Darksiders Genesis est sans doute le plus simple à situer, car comme son nom l’indique, il relate des événements survenus avant tous les autres épisodes. L’intrigue prend place des centaines d’années avant les trois autres opus, dans une période où l’Apocalypse était encore loin.

Les choses se compliquent par la suite. Le premier Darksiders est le suivant, où tout du moins son introduction. Après les premiers instants du jeu avec Guerre, une ellipse de 100 ans prend place.

Durant ce temps, l’intrigue de Darksiders III commence avec Fury. Darksiders II se déroule dans la même période que le troisième épisode, et donc en parallèle des différents événements du premier. Après la fin du troisième opus, une autre ellipse se produit jusqu’à reprendre sur le premier opus, après son introduction. Le gros du jeu et la fin de cet opus sont le point le plus avancé chronologiquement de la saga.

Ordre chronologique de la série

Vous l’aurez compris, suivre l’histoire de manière chronologique est très compliquée. Pour cela, il faudrait jouer aux titres dans cet ordre :

Darksiders Genesis

Darksiders I (Intro)

Darksiders II

Darksiders III

Darksiders I (après l’intro)

On ne pourra donc que recommander de jouer dans l’ordre de sortie des différents jeux, et ce même pour Genesis. Le spin-off se déroule bien avant tous les autres, mais il part du principe que le joueur connaît déjà les différentes entités présentée, comme le Conseil Ardant, Samael, Lilith ou encore les Quatre Cavaliers. Si vous voulez découvrir la série, il vaut donc mieux se contenter de suivre l’ordre de sortie afin de ne pas être perdu dans le lore, tout en ayant en tête la frise chronologique située ci-dessus.