Un VPN en vaut-il vraiment la peine en jouant à des jeux en ligne ?

Un VPN est à peu près essentiel pour quiconque souhaite jouer à des jeux et accéder au contenu en ligne ces jours-ci. Un réseau privé virtuel est désormais une caractéristique essentielle de la configuration de tout internaute qui se respecte. Les VPN fonctionnent en acheminant votre trafic via un serveur anonyme. Un bon service VPN de jeu en ligne vous permet de choisir l’emplacement de ce serveur, vous permettant d’accéder au contenu verrouillé par région.

De nos jours, presque tout le monde joue à des jeux en ligne, qu’ils le réalisent ou non. Certains des titres mobiles les plus populaires ont par exemple une forte composante en ligne, et des jeux comme PUBG, League of Legends et Hearthstone n’existeraient pas sans une connexion rapide et fiable au Web.

Même si un jeu ne se concentre pas sur le multijoueur ou la connectivité en ligne, il est probable qu’il accède à Internet de temps en temps pour des mises à jour de contenu ou pour partager des scores. Quoi qu’il en soit, vous ne savez jamais quand un titre envoie des informations à des serveurs distants. Il s’agit d’un risque d’intimité de niveau modéré si vous utilisez un PC ou une console de jeu, mais si vous jouez à des jeux sur votre téléphone, les applications envoyant des données sans votre autorisation peuvent vider votre plan de données et compromettre gravement votre sécurité.

L’utilisation d’un VPN affecte-t-elle les jeux ?

Les réseaux privés virtuels sont une solution rapide et facile à utiliser aux problèmes de sécurité en ligne. Les VPN chiffrent les données avant qu’elles ne quittent votre appareil, empêchant les tiers de suivre votre position ou de surveiller votre activité en ligne. Ils garantissent que les FAI ne peuvent pas limiter votre connexion. La meilleure partie est que tout ce que vous avez à faire pour profiter d’un VPN est de vous inscrire et d’exécuter une application en arrière-plan. Aucune procédure ou configuration d’installation compliquée, il suffit de télécharger et de partir, même sur les appareils mobiles.

Voici les raisons les plus importantes en détail afin de comprendre complètement le rôle des services VPN pour rendre votre connexion de jeu en ligne sécurisée et fiable.

1 – Disponibilité régionale meilleure et moins chère

Grace à marché numérique mondial, tout le monde a accès les produits du monde entier, mais malheureusement, les bloques régionaux empêchent les gens de télécharger des jeux et des packs DLC en ligne. Ils gonflent artificiellement les prix en fonction de votre pays d’origine. La seule solution pour surmonter ce problème est d’utiliser un VPN !

L’une des principales caractéristiques d’un VPN est la possibilité de changer d’emplacement virtuel. En vous connectant à des serveurs situés dans différents pays, vous pouvez essentiellement tromper les marchés et les jeux en ligne en pensant que vous avez déménagé dans une autre partie du monde. C’est la solution parfaite si un jeu est interdit dans votre pays ou n’offre qu’un accès restreint. Cela signifie que si vous rencontrez une erreur de connexion, changez simplement votre serveur VPN, rechargez et commencez à jouer.

2 – Restez à l’abri contre des attaques DDoS

Peu de choses sont plus effrayantes pour les joueurs en ligne qu’une attaque par déni de service direct (DDoS). DDoS fonctionne en écrasant votre connexion avec de petits paquets d’informations, en empêchant les données d’atteindre le serveur et en vous excluant du jeu. Les attaques sont basées sur votre adresse IP, permettant aux utilisateurs de vous cibler directement, le tout sans votre consentement.

La plupart des FAI ont une protection DDoS rudimentaire en place, mais ils pâlissent par rapport à ce qu’un VPN peut offrir. Le bon réseau privé virtuel peut vous protéger des attaques DDoS en les fermant dès qu’elles commencent. Les paquets de tir rapides sont détectés et rejetés avant de pouvoir vous expulser du jeu, ce qui vous permet de continuer jouer aussi longtemps que vous le souhaitez.

3 – Contourner les barrières de vitesse de bande passante

La crainte la plus courante dans la communauté des joueurs est l’accélérateur de vitesse. Les FAI sont connus pour ralentir artificiellement les connexions des utilisateurs s’ils détectent une grande quantité de trafic passant par leurs serveurs. Cela se produit lors de la diffusion de films HD, du téléchargement de fichiers via BitTorrent ou même de la lecture de jeux en ligne. Les vitesses commencent bien mais diminuent lentement au fil de la journée. Et quand cela se produit, vous ne pouvez rien y faire.

Les VPN offrent une méthode rapide et facile pour contourner les accélérations des FAI. Le chiffrement offre une bonne défense de première vague, ce qui rend plus difficile pour les fournisseurs de services de séparer le trafic de jeu ou de streaming des paquets standard. À défaut, un bon VPN peut changer le port que vous utilisez, sans passer par les techniques de limitation en un instant. Souvent, vous n’avez même rien à faire pour franchir ces barrières de vitesse. Le VPN s’en charge simplement pour vous en arrière-plan.

4 – Gardez votre identité secrète

Par exemple, vous jouiez à un jeu mobile en ligne avec vos concurrents. Vous gagnez du jeu, récupérez vos prix et vous continuez votre journée. Mais vos concurrents ne sont pas trop contents de perdre. Ils décident de se venger en saisissant votre adresse IP, en recherchant votre emplacement et en s’engageant dans un peu d’ingénierie sociale pour découvrir votre vrai nom. Avant de vous en rendre compte, tous vos comptes de médias sociaux sont bombardés d’insultes et des images négatives.

En utilisant VPN, il cache votre adresse IP en la remplaçant par une adresse IP non locale distincte. Même si quelqu’un essayait de trouver votre vrai nom ou emplacement, tout ce qu’il obtiendrait, c’est le serveur exploité par votre VPN.

5 – La sortie anticipée du jeu

Un avantage intéressant et souvent négligé de l’utilisation d’un VPN est la possibilité de télécharger certains jeux et mises à jour de contenu avant leur sortie dans votre pays. Les éditeurs échelonnent généralement les versions dans différentes régions, poussant les jeux en Amérique du Nord et au Japon en premier, suivis de l’Europe, de l’Australie et du reste du monde. Si vous ne souhaitez pas attendre de votre tour, un bon VPN peut vous aider à contourner cette restriction et à télécharger un jeu dès qu’il soit prêt.

Pour obtenir un jeu avant sa sortie dans votre région, changez simplement l’emplacement virtuel de votre VPN en un serveur dans la région de sortie et voilà.

Quel est le meilleur VPN pour des jeux en ligne ?

Trouver le bon VPN à utiliser avec les jeux est plus compliqué qu’il n’y paraît. Il y a beaucoup d’informations à rechercher, des méthodes de chiffrement aux politiques de confidentialité, des scores de vitesse, des problèmes de latence et de la taille du réseau. Nous avons fait le travail difficile pour vous en réalisant les performances de certains des meilleurs fournisseurs de l’industrie. Notre recommandation est ci-dessous, et elle est absolument parfaite pour les jeux sur n’importe quelle plate-forme.

Meilleur VPN pour des jeux

PureVPN est l’un des meilleurs VPN disponibles pour des jeux. Il s’agit d’une application VPN légère qui fonctionne efficacement sans consommer une grande partie de vos ressources. Il possède plus de 2000 serveurs VPN qui peuvent être accessibles depuis 141 pays à travers le monde. Ces serveurs ont été développés surtout pour une connexion ininterrompue et empêchent également le gel et le retard et garantissent un chargement plus rapide des jeux.

PureVPN possède des fonctionnalités de sécurité qui en font un VPN de jeu sûr. Il est crypté en 256 bits et dispose d’une protection DDoS avec un pare-feu NAT pour des jeux sécurisés. Cela protège vos informations privées contre les vols informatiques et les pirates. Un kill switch Internet vous permet de couper facilement votre connexion Internet à volonté.

Vous pouvez vous connecter avec jusqu’à 5 appareils à la fois sur un seul compte PureVPN et également compatible avec tous les appareils comme Android, MAC, Apple, Windows, Android TV, PS4 etc. Il utilise des adresses IP statiques pour maintenir une bande passante complète afin que vous jouiez aux meilleures vitesses. Vous pouvez également sélectionner une IP dédiée de différents pays pour une expérience de jeu améliorée.

PureVPN est livré avec une garantie de remboursement de 31 jours lors de l’abonnement, vous avez donc la possibilité d’annuler l’abonnement et de rembourser votre argent au cas où vous n’êtes pas satisfait de leur service. Des nos jours, ce service VPN offre la remise de 69% sur le plan 2 ans. C’est une offre d’une durée limite surtout pour les communautés de joueurs afin de sécuriser leurs connexions en ligne.

Cet article et son contenu est sponsorisé et rédigé par PureVPN