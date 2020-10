Pumpkin Jack : La bande annonce de lancement prend de l’avance

Si vous avez suivi l’actualité du site ces trois derniers mois, vous avez forcément entendu parler de notre événement AG French Direct. Un direct présentant les prochaines sorties françaises, et pléthore de contenus autour de ces dernières, notamment des interviews. Parmi les nombreux titres évoqués alors, un certain Pumpkin Jack avait fait sensation.

Une semaine avant Halloween

Comme chaque fin d’année, celle de 2020 est bondée de grosses sorties vidéoludiques. Rien que ce mois-ci, on en compte un certain nombre, avec notamment Crash Bandicoot 4 et Star Wars Squadron déjà disponibles, ou encore Watch Dogs Legion à venir la semaine prochaine. Pourtant cela ne fait pas baisser le rendement des jeux indépendants, case dans laquelle se range Pumpkin Jack.

Jeu de plateforme et d’action très inspiré de Medievil, selon les propres dires de son créateur, Pumpkin Jack nous proposera de fêter Halloween dans un univers développé sous Unreal Engine. L’occasion, on l’imagine, de retrouver une ambiance plateformer 3D à l’ancienne, comme on pouvait en trouver par exemple sur PlayStation 2. Une proposition plutôt originale en cette fin d’année.

Pumpkin Jack est disponible à la fin de la semaine, le 23 octobre, sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il ne sort qu’en dématérialisé.