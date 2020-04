PSN : Les services en ligne de PlayStation en difficulté

Mauvaise nouvelle pour les joueurs de chez Sony : le PSN est en PLS. Mauvais début de semaine pour certains qui voulaient peut-être profiter du confinement forcé pour se lancer dans quelques parties.

Panne ciblée sur PlayStation 4 et PlayStation Vita

Cette pannée ciblée qui touche actuellement le réseau de Sony vous empêche d’accéder à certaines fonctionnalités en ligne, voir à certains jeux dans le pire des cas. L’accent de ces difficultés de connexions concerne uniquement les applications demandant une activité en ligne, le PlayStation Store n’ayant aucuns problèmes (Bah tiens).

Sur le site de PlayStation, une note à 3h38 du matin faisait état d’une panne et le constructeur précise que « Vous rencontrez peut-être des difficultés à lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités en ligne. » Des problèmes qui sont encore a déplorer à l’heure actuelle, mais pas de panique, on vous redirige vers notre sélection de jeux et de livres pour vous occuper durant la période de confinement.