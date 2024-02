La PS5 Slim est déjà disponible en promotion à moins de 475 €

Où trouver la PS5 Slim au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où la PS5 Slim est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent la console.

Vous pouvez ainsi voir que pendant quelques jours, la PS5 Slim sera affiché à seulement 474 € dans la plupart des enseignes qui participent à cette campagne de baisse de prix temporaire, qui devrait durer jusqu’au 25 février prochain. Une jolie réduction qui devrait vous permettre de payer la console à un tarif plus abordable, afin de pouvoir peut-être profiter des jeux PS5 de ce début d’année, comme Final Fantasy VII Rebirth, Helldivers II ou encore Rise of the Ronin.