PS5 : La rétrocompatibilité PS1, PS2, PS3 ne sera pas de la partie

Avec l’annonce, plus tôt dans l’année, de la PS5 et de la Xbox Series X, la guerre des consoles bat son plein. Et ce en attendant une sortie qui n’est pas encore fixée, au même titre que les tarifs respectifs d’ailleurs. Qu’à cela ne tienne, en attendant nous avons le loisir de grappiller des informations sur les deux constructeurs et leur politique sur cette nouvelle génération, avec cette semaine Sony et la rétrocompatibilité.

Tout miser sur les exclus ?

C’est un fait établi, Microsoft a choisi l’angle de la rétrocompatibilité pour se démarquer de son concurrent direct avec cette nouvelle génération. Ainsi, la Xbox Series X sera compatible avec un grand nombre de jeux One, 360, et même de la première machine de la firme américaine. La cerise sur le gâteau étant un embellissement et une amélioration des capacités desdits softwares. Nous vous expliquons d’ailleurs tout cela à cette adresse.

De son coté, Sony mise avant tout sur ses exclusivités, du moins à en croire les dires préliminaires de la firme, en attendant la sortie de la PS5. Reste qu’on nous promet tout de même une compatibilité avec un certain nombre de jeux PlayStation 4, dont aucune liste ou nombre n’ont encore été communiqués. Et pour ceux qui espéraient de pouvoir jouer à leurs galettes PS1, PS2 et PS3 sur cette nouvelle génération, c’est rapé.

En effet, nous n’en avions pas encore la confirmation de la bouche de Sony, mais le constructeur japonais n’a nullement besoin de s’exprimer sur le sujet. C’est via Ubisoft, plus précisément la page FAQ de son service client, que l’information se confirme : certains titres PlayStation 4 seront bel et bien compatibles, mais de leur coté les PS1, PS2 et PS3 ne sont absolument pas concernées.

Il est vrai qu’il n’a pas été évoqué un seul instant une rétrocompatibilité aussi complète par la firme. Néanmoins, certains pouvaient toujours espérer retrouver leurs jeux favoris sur PS5. Désormais, nous sommes fixés. En attendant la sortie de la nouvelle génération, nous vous rappelons que nous vous faisons gagner la console de votre choix via un concours prenant fin le 2 octobre prochain.