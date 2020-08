Concours : Une console PS5 ou Xbox Series X au choix à gagner

La fin de l’année 2020 sera chargée : deux nouvelles consoles débarquent : La PS5 et la Xbox Series X. La nouvelle génération est en route avec son lot de nouveautés. Bien que l’on ne connait pas encore la date précise, on a décidé de vous faire gagner l’une des consoles au choix et de la précommander pour vous. Oui oui, vous avez bien lu !

Pour fêter comme il se doit notre récent AG French Direct (retransmission disponible ici), c’est donc l’occasion idéale : tentez votre chance et vous repartirez peut-être avec une console nouvelle génération ! Si vous souhaitez participer, on vous explique tout en bas.

Comment gagner la console next-gen ?

Pour participer, il y a plusieurs moyens. Etant donné que l’on veut qu’un maximum de joueurs puissent tenter leur chance et participer à ce merveilleux concours, vous pouvez par exemple nous suivre sur les réseaux sociaux en partageant la publication concernée ou alors tout simplement remplir le formulaire ci-dessous en réalisant autant d’actions que vous le souhaitez.

Vous pouvez ainsi très bien effectuer, deux, trois ou même toutes les actions possibles. A chaque action, vous gagnerez un nombre de points pour alimenter votre score global et donc augmenter vos chances de gagner. Ceci dit, bien sûr, même en effectuant qu’une action – ou en nous suivant sur les réseaux, votre participation sera prise en compte.

Si vous avez le moindre souci, utilisez la version complète de cet article sur un navigateur et sur un ordinateur. Le concours se termine le 2 octobre 2020 avec tirage au sort et annonce du gagnant d’ici la fin du week-end qui suit.

Remportes ta console Next-Gen de fin d’année !

Modalités

Avant de participer (ou pour répondre à vos questions), merci de bien lire les modalités :

Le contenu du lot regroupe un packaging contenant l’une ou l’autre machine de nouvelle génération. C’est-à-dire la boîte complète, neuve, avec la console Xbox Series X ou PlayStation 5 ainsi que les câbles et la manette fournie. Il n’y a pas de jeu supplémentaire, si ce n’est les applications et logiciels proposés avec (Astro’s Playroom est inclus avec la PS5).

Nous demanderons au gagnant de nous envoyer une photo de ses lots (par mail ou message privé) pour confirmer bonne réception. Il ne sera aucunement obligé à poster cette photo sur ses réseaux sociaux mais il peut le faire pour nous remercier. Les données du gagnant ne sont en aucun cas conservées.

Le gagnant sera annoncé sur cet article ainsi que sur les différents réseaux sociaux où sera partagé le concours. Le gagnant sera tiré au choix parmi les différents moyens de participation. Le tirage se fera automatiquement avec des outils internes et de manière équitable selon la pondération des systèmes.

Le lot sera envoyé dans un délai de maximum 14 jours après la sortie desdites consoles. La dotation est estimée entre 399€ et 499€ environ. Le joueur pourra choisir la PS5 Digitale ou la PS5 standard. Si Microsoft propose également une version numérique, le gagnant aura la possibilité de choisir sa version.

Le gagnant sera annoncé entre le 2 et le 5 octobre 2020. Dès que celui-ci aura transmis ses coordonnées, nous nous occupons de l’envoi. Bien que nous aurons réservé la console, nous ne pouvons garantir une livraison de la dotation le jour de la sortie. Un délai supplémentaire peut être occasionné (report des consoles, délai de livraison supplémentaire…)

Les produits sont neufs et seront envoyés en parfait état. Les organisateurs se déchargent cependant de toute responsabilité en cas de problème avec le transport ou la livraison. Une garantie constructeur est effective pour chaque machine (un an). En cas de soucis techniques, le gagnant devra recontacter l’organisateur (ActuGaming).

Ce concours est ouvert à toute personne physique résident en France Métropolitaine et Belgique. Les lots ne pourront cependant pas envoyés dans les pays qui n’ont pas été précédemment cités. Si vous avez cependant une adresse de livraison dans l’un de ces pays, il est tout de même possible de participer. Aussi, la personne qui participe à l’un de nos jeux concours acceptent par la même occasion les conditions générales du support sur lequel il participe. Il accepte sans réserve les présentes CGU en cas de concours sur le site et s’engage à respecte les conditions générales du réseau social lorsque le jeu est organisé sur une plateforme telle que Twitter, Facebook ou YouTube.

A noter que nous ne sommes ni affiliés à Sony ni à Microsoft pour ce concours. ActuGaming & Derive Figurine sont pleinement responsables et organisateurs du concours. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de vol, perte ou de dégradation des colis contenant les lots, n’engageant que le transporteur.