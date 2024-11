PS5 Pro, licenciements, adaptations… Les deux PDG de PlayStation s’expriment sur la stratégie actuelle du groupe

Dans cette interview particulièrement lisse, où les deux interrogés ne font que dérouler des éléments de langage qui ne nous apprennent que peu de choses, on retiendra le passage évoquant le développement de la PS5 Pro. La décision de produire une console de mi-génération a logiquement été prise très tôt, grâce aux résultats de la PS4 Pro.

Et c’est pour cela que le travail sur cette machine a débuté avant même la sortie de la PS5 standard, Hideaki Nishino évoquant un projet d’au moins 5 ans :

Une console qui a aussi été développée pour éviter le syndrome habituel du déclin des ventes de consoles une fois la première année passée (ce que le Switch connaît moins), afin de maintenir un cycle global d’environ 10 ans entre les générations pour PlayStation. Noshino tient d’ailleurs à rappeler que cette PS5 Pro reste une PS5 et qu’elle n’est « qu’une option pour le consommateur au sein même de cette génération ».

Variety oblige, l’interview a forcément basculé du côté des adaptations des licences PlayStation en séries ou en films (Variety étant un site spécialisé dans le domaine). Là encore, Hulst et Noshino n’ont pas de révélations fracassantes à nous faire si ce n’est rappeler qu’il y a actuellement une dizaine de projets en cours :

« Chez PlayStation Productions, nous travaillons actuellement sur dix projets : The Last of Us, Twisted Metal et quelques autres qui nous enthousiasment beaucoup. Je pense qu’à l’avenir, nous deviendrons de plus en plus méticuleux et rigoureux dans le cadre de nos franchises. Nous parlons donc d’adaptations, mais dans le cadre d’une adaptation, il s’agit de prendre le jeu et de voir ce que l’on peut en faire d’autre. En fait, nous cherchons à construire à partir de zéro – comme nous avons essayé de le faire à l’origine avec « Horizon », en créant ce monde et ce scénario – et en nous demandant comment nous pouvons raconter des histoires dans ce monde sur différents supports. »