PS5 : Sony dévoile les premiers chiffres officiels de l’année 2020

Sony n’a cessé de le répéter : la PS5 a réalisé le meilleur démarrage pour une console en terme de vente. Cela se traduit dans le dernier bilan financier publié par l’entreprise japonaise avec pas moins de 4,5 millions de consoles écoulées et qui partent comme des petits pains dés qu’une remise en stock est effectuée.

Record égalé malgré la crise

La PlayStation 4 avait en son temps atteint elle aussi le chiffre impressionnant de 4,5 millions d’unités distribuées mais ne devait pas composer avec un contexte sanitaire et économique compliqué. Les stocks sont très faibles et cela devrait durer au moins jusqu’à la moitié de l’année 20201 selon AMD, fournisseur principal pour Sony et Microsoft.

De son côté, la PlayStation 4 a encore réussi à s’écouler à 1,4 millions d’exemplaires, ce qui élève son total à 115 millions ! Pour continuer dans les gros chiffres, sachez que pas moins de 47,4 millions de joueuses et joueurs sont abonnés au service PlayStation Plus et que 85% des possesseurs d’une PS5 sont eux aussi membres du service.

Au niveau des jeux, Sony n’est pas en reste avec 103,7 millions de jeux vendus durant le dernier trimestre, dont presque un cinquième (18,4 millions) sont des jeux PlayStation Studios. Le chiffre d’affaire de la division gaming de Sony fait un bond de 40% par rapport à l’année dernière, avec un chiffre étourdissant de 883,2 milliards de yens (soit environ 6,98 milliards d’euros).