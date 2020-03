PS5 : pas de retard lié à la pandémie mondiale selon Sony

Malgré le fait que l’épidémie mondiale qui sévit en ce moment impacte Sony, aucun retard pour la PS5 n’est à l’ordre du jour. Et après avoir livré quelques informations via une vidéo qui était destinée à être présentée à la GDC, c’est par l’intermédiaire du site de Bloomberg que l’on apprend qu’un représentant de la firme japonaise assure que le lancement de la console de neuvième génération est toujours prévue pour la fin d’année 2020.

Pas de décalage malgré l’impact économique

Avec l’arrêt de certaines chaines de production, la fermeture de magasin et autres joyeusetés, il est évident que la plupart des entreprises mondiales subissent un impact économique important. Et Sony n’y échappe pas non plus malgré sa taille importante. Néanmoins cela ne devrait pas bouleverser les plans du géant japonais si l’on en croit les déclarations de l’un des représentants de l’entreprise.

La PlayStation 5 est donc toujours attendue pour la fin de l’année 2020, sans date précise. Est-ce que la situation actuelle aura un impact sur une éventuelle pénurie à la sortie ou sur le prix de la machine ? On ne le sait pas encore mais il reste quelques mois avant que la prochaine console pointe le bout de son nez et il parait évident qu’à la vitesse où les choses changent, on aura bientôt plus de précisions via les réseaux sociaux ou des State Of Play.