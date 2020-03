PS5 : La grande majorité des 4000 jeux PS4 seront rétrocompatibles

Un peu plus tôt dans la semaine, Sony a parlé de sa PlayStation 5. Mark Cerny, grand ingénieur du constructeur japonais, a parlé pendant plus de 50 minutes de l’architecture de la machine. Cela nous a permis d’en savoir plus sur les spécificités techniques et tout un tas d’aspects très spécifiques mais la rétrocompatibilité a été abordée en évoquant une centaine de jeux concernés au lancement.

Tout le catalogue PS4 sur PS5 ?

La firme nippone reste cependant encore assez flou sur le sujet. Certaines rumeurs laissaient présager une rétrocompatibilité avec les premières machines (PS1, PS2 et PS3), ce qui ne semble pas être le cas. A la place, on aura droit à une compatibilité avec la PlayStation 4. Le blog officiel s’est mis à jour, et la « centaine » de jeux évoqués concerneraient en fait les titres qui ont déjà été testés :

« Avec tous les jeux incroyables du catalogue de la PS4, nous avons consacré des efforts importants pour permettre à nos fans de jouer à leurs jeux favoris sur PS5. Nous pensons que la grande majorité des plus des 4000 titres PS4 seront jouables sur PS5. Nous espérons que les titres rétrocompatibles fonctionneront à une fréquence boostée sur PS5 afin qu’ils puissent bénéficier d’une fréquence d’image plus élevée ou plus stable et de résolutions potentiellement plus élevées »

Sony rajoute que dans la présentation de Mark Cerny, il a pu fourni un aperçu d’une petite centaine de jeux PS4 (piochés parmi les « 100 titres les plus joués »), ce qui leur a permis de voir à quel point cette rétrocompatibilité fonctionne bien. « Des centaines de titres » ont été testé selon l’entreprise qui s’apprête à « en tester des milliers d’autres à l’approche du lancement ».

Une petite mise au point donc, pour expliquer qu’une partie du catalogue PS4 sera disponible via la rétrocompatibilité sur PS5 au lancement et que d’autres titres pourraient suivre. Au final, Sony semble vouloir y porter l’ensemble de son catalogue. On se voit déjà recommencer Bloodborne avec une fréquence plus élevée.

Reste que le tout semble encore assez vague, puisque nous ne savons pas combien seront rétrocompatibles ou encore quelles seront les limites de ce boost. Toujours aucune mention des précédentes générations cependant, là où la Xbox Series X a déjà promis ses 4 générations rétrocompatibles.