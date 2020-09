PS5 : le contenu de la boîte révélé avec tous les composants

Avec Microsoft qui lâche de nombreuses informations autour de la Xbox Series X | S, en envoyant des modèles 3D pour avoir un meilleur aperçu des consoles, Sony devrait logiquement réagir dans les prochains jours pour présenter la date et le prix de sa PS5. Mais en attendant, c’est le contenu de la boîte de la PS5 qui a été dévoilé.

Que contient le carton de la PS5 ?

Model numbers for PS5 and PS5 Digital Edition + box contents. pic.twitter.com/LntCOo5iae — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 11, 2020

La fuite proviendrait d’un distributeur basé à Honk Kong, qui nous offre une jolie fiche technique avec tous les composants que l’on retrouvera dans le carton de la PS5, aussi bien la console standard avec lecteur que la Digital Edition.

On note donc les éléments suivants :

La console (Standard ou Digital Edition)

Une manette DualSense

Un disque dur SSD de 825 Go

Un socle

Un câble HDMI

Un câble d’alimentation

Un câble USB

Le manuel d’instructions

Le jeu Astro’s Playroom (pré-installé dans la console)

Rien de bien surprenant donc. La caméra et la télécommande présentées lors de l’annonce seront donc bien vendues à part, et non comprises avec la console. Attendons maintenant que Sony confirme cette liste, mais aussi et surtout que le constructeur prenne enfin la parole pour donner plus de détails sur sa prochaine console.