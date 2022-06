PS5 : La console vient d’atteindre les 20 millions d’unités vendues

Lors de son dernier bilan financier, Sony a déclaré que la PS5 continue de bien se vendre, mais les prévisions sont à la baisse étant donné que la pénurie de composants impacte grandement les ventes de la console. Si la PS5 a effectué un départ historique, dépassant celui de la PS4, elle a depuis ralenti son rythme, si bien qu’elle se vend maintenant moins bien que cette dernière en son temps. Pourtant, elle célèbre aujourd’hui un cap important.

Un chiffre symbolique, mais une situation toujours tendue

Le site GamesIndustry.biz nous révèle aujourd’hui que la PS5 s’est désormais vendue à 20 millions d’exemplaires depuis son lancement, soit 700 000 consoles de plus depuis le dernier bilan de Sony.

Un joli score qui est évidemment à mettre en perspective, puisque la console a atteint ce palier en 18 mois et 22 jours, contre 15 mois et 14 jours, comme le rappelle l’analyste Daniel Ahmad. Les récents mois et la pénurie ont considérablement impacté le rythme de ventes de la console, et Sony s’attend à ce que cela continue dans les mois à venir, avant que la PS5 rattrape et dépasse à nouveau la PS4 d’ici 2024.

Autrement dit, il faudra encore être un peu patient avant que les choses reviennent à la normale, mais Sony se félicite déjà d’avoir atteint ce cap symbolique malgré cette situation compliquée :

« Depuis le lancement de la PS5, nos équipes ont travaillé sans relâche pour proposer une véritable console de jeu nouvelle génération qui a conquis le monde entier et nous souhaitons profiter de ce moment pour remercier les fans pour leur soutien. Votre passion pour la marque PlayStation est ce qui nous motive et nous inspire à innover dans les nouvelles technologies, à concevoir l’avenir du jeu et à continuer à créer le meilleur endroit pour jouer. Aux fans qui n’ont pas encore mis la main sur une console, sachez que nous prévoyons une accélération significative de la production de la PS5 cette année et nous travaillons sans relâche pour nous assurer que la PlayStation 5 soit disponible pour tous ceux qui en veulent une. »

On espère effectivement que la situation va s’améliorer afin que les joueurs et joueuses puissent plus facilement se procurer la console.