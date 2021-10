PS Store : Il ne sera bientôt plus possible de payer par carte bancaire ou Paypal sur PS3 et Vita

La génération PS3 – PS Vita commence doucement à tirer sa révérence, même si Sony a récemment fait marche arrière sur son envie de retirer de nombreux jeux de la vente sur le PlayStation Store. Alors que la communauté avait obtenu gain de cause dans cette affaire, Sony continue d’éteindre une à une les fonctionnalités autours des jeux PS3 et Vita, et cette fois-ci, ce sont les modalités d’achat qui sont concernées.

La fonctionnalité d’achat immédiat va être retirée

Dès le 27 octobre, il ne sera plus possible de payer par carte bancaire ou via des services comme Paypal sur le PlayStation Store en utilisant une PS3 ou une PS Vita. C’est ce que Sony a annoncé récemment sur sa page d’arrêt des services, en indiquant toutefois qu’il sera bien possible de continuer à acheter des jeux.

Il faudra alors effectuer une manœuvre peu confortable en remplissant votre portefeuille PlayStation Store via votre smartphone, votre PC, une PS4 ou une PS5, puis d’acheter le titre PS3 ou Vita que vous souhaitez avec ce portefeuille. Notez que les cartes cadeau PS Store seront toujours utilisables.

Aucune explication sur cet arrêt n’a été communiquée de la part de Sony pour le moment. Reste donc à voir si le constructeur fera machine arrière si la communauté le demande avec autant d’insistance que lors de la précédente affaire.