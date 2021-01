PlayStation Now : The Crew 2, Surviving Mars et Frostpunk débarquent sur le service

Après les nouveautés du mois de janvier du Xbox Game Pass, c’est au tour du PlayStation Now de présenter les prochains jeux à débarquer dans l’abonnement. Le mois de décembre avait marqué l’arrivée de Horizon Zero Dawn: Complete Edition ou encore Darksiders III, et voici ce que nous réserve ce mois de janvier.

Quelles sont les nouveautés de janvier 2021 ?

Sony commence l’année 2021 tout doucement avec seulement trois nouveaux titres qui rejoignent le programme. On commence avec le plus gros ajout, à savoir The Crew 2, qui permettra aux pilotes en herbe de parcourir l’entièreté des Etats-Unis avec plusieurs véhicules, que ce soit des motos, des voitures, des avions ou des bateaux. Le jeu sera disponible jusqu’au 5 juillet 2021.

Si vous vous ventez plus l’âme d’un explorateur, vous pourrez faire un tour du côté de Surviving Mars, un jeu de gestion qui vous permet de gérer votre propre colonie sur la planète rouge. Enfin, Frostpunk: Console Edition viendra rafraichir l’ambiance, à la aussi en gérer vos ressources pour survivre au sein de votre propre société.

Tous ces titres sont disponibles dès aujourd’hui sur le PlayStation Now.