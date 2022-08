Le Google Pixel 6 est de nouveau en réduction aux alentours des 500 euros

Le Google Pixel 6 est aujourd’hui l’un des smartphones les plus recherchés et appréciés du marché, grâce à son excellent rapport qualité/prix qui possède très peu de concurrence. L’arrivée du Google Pixel 6a, un peu moins complet mais surtout moins cher, pouvait laisser penser que le modèle de base n’allait pas connaître de promotions avant quelques temps, mais il n’a fallu attendre que quelques semaines pour avoir droit à une réduction qui vaut le coup d’oeil.

Où trouver le Google Pixel 6 au meilleur prix ?

On trouve aujourd’hui cette réduction sur le site de Cdiscount, où le Google Pixel 6 est affiché au prix de 529 €. Il s’agit là du modèle 128 Go avec 8 Go de RAM, vendu dans son coloris noir. Si ce prix est déjà intéressant pour ce smartphone, il peut encore baisser grâce au code de réduction « 20EUROS » pour attendre le prix de 509 €.

Les membres Cdiscount à Volonté peuvent quant à eux bénéficier d’une réduction encore plus importante pour faire passer le Google Pixel 6 sous le prix symbolique de 500 €, grâce au code « CDAV30EUROS ».

Ce qui en fait donc une très bonne offre que l’on a pas forcément l’habitude de voir en dehors des périodes de soldes ou sur des sites marchands autres que des opérateurs.