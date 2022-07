Google Pixel 6a : Voici où précommander le dernier smartphone de Google

Google est désormais bien implanté dans le marché des smartphones grâce à sa gamme des Google Pixel, notamment avec son excellent Google Pixel 6. Mais comme à chaque itération de son modèle phare, le constructeur souhaite propose une version plus accessible, moins couteuse, et qui s’adresse donc à un public encore plus large. C’est le but du Google Pixel 6a, qui est un smartphone de milieu de gamme qui dispose d’arguments très convaincants, et qui est maintenant disponible en précommande.

Où précommander le Google Pixel 6a ?

Comme d’habitude, on retrouve ce smartphone chez les différents opérateurs mobiles, mais si vous souhaitez acheter le Google Pixel 6a chez des revendeurs, sans contrainte de forfait ou autre, vous pouvez vous tourner vers plusieurs sites marchand, comme Amazon ou encore Fnac.

Le Google Pixel 6a est affiché au prix de base de 459 €. Notez que toute précommande donne aussi accès gratuitement aux Pixel Buds A-Series, qui sont offerts avec le smartphone. Voici où précommander le Google Pixel 6a :

Quand sortira le Google Pixel 6a ?

Maintenant que les précommandes sont ouvertes, on sait que le Google Pixel 6a nous arrivera très vite. Et pour cause, puisque ce modèle du Google Pixel 6a est maintenant prévu pour sortir le 28 juillet prochain, soit dans une toute petite semaine.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Google Pixel 6a ?

Voici l’ensemble des caractéristiques techniques principales à savoir sur le Google Pixel 6a :