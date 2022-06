Realme GT2 Des performances imbattables

A l'image de Xiaomi, la marque Realme veut rendre le haut de gamme plus accessible à tous. Le Realme GT 2 est pensé dans cet objectif, avec des caractéristiques défiant toute concurrence sur cette gamme de prix, puisqu'on retrouve ici du 12 Go de Ram pour 256 Go de stockage, chose extrêmement rare, voire introuvable ailleurs pour moins de 600 euros. Là encore, on pourrait presque penser que ce smartphone a été conçu pour le gaming tant il est performant dans ce domaine, et pourra faire tourner les derniers jeux sans soucis. Il aura peut-être un peu plus de mal à convaincre par son design ou à cause du fait que la marque est moins connue qu'un Samsung ou qu'un Xiaomi, mais ce Realme GT2 mérite qu'on s'y intéresse.