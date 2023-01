Project Zero : Le Masque de L’éclipse Lunaire s’offre un trailer commenté

Disparue un peu plus tard que Forbidden Siren, la série Project Zero s’offrit un ultime opus sur Nintendo Wii U en 2014, jugé décevant par de nombreux joueurs. Sept ans plus tard, et alors que personne n’y croyait plus, le même épisode connaissait une nouvelle sortie sur tous les supports du marché.

Chant du cygne ou relance de la licence ? Avec le retour de Project Zero : Le Masque de L’éclipse Lunaire dans quelques semaines, on peut pencher vers la seconde option.

Retour prometteur ?

Quelques semaines avant sa sortie, Project Zero : Le Masque de L’éclipse Lunaire s’offre un nouveau trailer de gameplay commenté par les développeurs eux-mêmes. Un bon moyen d’en apprendre plus sur cet épisode qui n’est, jusque là, jamais paru sur le vieux continent, au grand désespoir des fans.

Rappelons que Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires connaissait quant à lui une seconde vie en 2021, à l’occasion des fêtes d’Halloween, sur tous les supports actuels. Malheureusement, il peina à convaincre. Malgré de solides arguments, il demeurait un peu trop vieillot. On vous renvoie à notre test pour en savoir plus.

Faut-il s’attendre au même résultat pour Project Zero : Le Masque de L’éclipse Lunaire, version supposément améliorée d’un jeu initialement paru sur Nintendo Wii en 2008 au Japon ? Seul l’avenir nous le dira. Mais il est bon de se dire que nous serons bientôt fixés, puisqu’il débarque le 9 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox, et Switch.