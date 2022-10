Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse

Project Zero : Mask of the Lunar Eclipse est un jeu d'aventure horrifique développé et édité par Koei Tecmo. Sorti initialement sur Wii en 2008 avant de s'offrir une version remasterisée en 2023, cet épisode, le quatrième de la série Project Zero, invite le joueur ou la joueuse à suivre l'histoire de plusieurs personnages qui décident de retourner explorer l'île de Rōgetsu afin de tenter de se remémorer des souvenirs perdus de leur enfance. Pour y parvenir, ils pourront compter sur l'aide de l'iconique Camera Obscura, un outil précieux capable de repousser les fantômes hantant les lieux et de sceller leur pouvoir en les photographiant.