Project Buramato, un nouveau jeu d’action et d’aventure fantasy, s’offre un premier teaser

Si vous êtes fans des jeux d’action et d’aventure en 3D se déroulant dans des univers fantasy, cette annonce pourrait vous intéresser. Après avoir sorti l’an dernier le titre d’horreur psychologique Pulang Insanity, le studio indonésien Ozysoft a teasé en vidéo sa nouvelle production intitulée temporairement Project Buramato en attendant de révéler aux joueurs et aux joueuses son véritable nom.

Une démo Alpha annoncée pour la fin de l’année

Si vous trouvez que ce teaser diffusé par l’entreprise asiatique n’a rien d’exceptionnel, c’est normal puisque le jeu est encore au stade du prototype. Il est prévu qu’il intègre des phases de plateformes mais aussi de tirs axées sur la magie et se jouera en vue à la troisième personne. La narration sera minimaliste car le titre racontera son histoire essentiellement à travers l’ambiance de son monde semi-ouvert inspiré des contes traditionnels de Bornéo.

Project Buramato vise un lancement au cours de l’année 2022 et proposera une démo Alpha lors du dernier trimestre 2021. Bien qu’Ozysoft indique que ce projet est pensé pour tourner sur plusieurs plateformes sans pour autant préciser lesquelles, Gematsu affirme qu’il sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.