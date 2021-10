Project Buramato

Project Buramato est un jeu d'action et d'aventure fantasy développé et édité par Ozysoft, les créateurs de la production horrifique et psychologique Pulang Insanity. Se jouant à la troisième personne, le titre mêle phases de plateformes et de tirs axés sur l'utilisation de la magie dans un monde semi-ouvert inspiré des contes traditionnels de l'île asiatique de Bornéo.