Produire un remake du premier Metal Gear Solid comme celui du troisième épisode serait difficile pour Konami

Au sein de la saga, ce sont naturellement le premier et le deuxième Metal Gear Solid qui ont le plus « besoin » d’un remake aujourd’hui, mais reproduire le résultat de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sera difficile. C’est ce qu’affirme Okamura dans une interview chez Famitsu (relayée et traduite par Genki sur X), dans laquelle il indique qu’il faudrait revoir et donc changer beaucoup d’éléments pour offrir un remake (tel que Delta) à Metal Gear Solid premier du nom ou au deuxième épisode, à commencer par le level-design.

On l’a compris avec Delta, Konami ne semble pas vouloir bouger d’un iota de l’œuvre de base, et entreprendre de tels changements dans d’autres remakes n’est pas encore certain. Le producteur indique donc d’abord voir comment Delta sera accueilli avant d’envisager le futur. Il souhaite en tout cas faire en sorte de préserver la saga au maximum avant que toutes personnes ayant travaillé sur les jeux originels soient à la retraite :

« Avant que tous ceux qui ont participé à l’original ne disparaissent, nous devons façonner un chemin pour préserver la série Metal Gear pour les 10 ou 50 prochaines années. Je pense que c’est quelque chose que nous devons faire. »

Toujours aucune date de sortie pour ce Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, qui arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series.