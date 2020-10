Le prochain jeu de Ken Levine (Bioshock) est dans les dernières étapes de sa production

Depuis qu’il a quitté la licence phare qui l’a rendu populaire, à savoir Bioshock, on entend plus beaucoup parler de Ken Levine, malgré le fait qu’il soit à l’œuvre sur de nouveaux projets avec son studio Ghost Story Games. Et alors que l’on attend de découvrir la nature de ce projet, il semblerait que le studio soit à l’heure actuelle en plein recrutement, comme l’a remarqué GameSpot.

Un titre encore bien mystérieux

Dans une offre d’emploi, on peut ainsi voir que le studio est à la recherche active d’un senior producer pour s’occuper d’un jeu décrit comme étant « un FPS dans un univers de science-fiction avec des éléments de RPG« .

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que le projet est décrit comme étant « dans les dernières phases de sa production« , ce qui laisse à penser qu’une annonce n’est peut être plus si loin de nous. Notons que ce dernier détail a vite été corrigé lorsque cela a été rendu public par GameSpot, ce qui laisse à penser que l’information n’était pas prévue pour sortir tout de suite.

Attendons donc de voir si ce jeu sera révélé avant le prochain Bioshock, qui sera quant à lui développé par Cloud Chamber.