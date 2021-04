Prince of Persia débarque dans le jeu mobile AFK Arena

Le jeu mobile AFK Arena a déjà eu droit à de nombreuses collaborations avec d’autres séries de jeux, comme Persona 5 ou encore Assassin’s Creed. Ce dernier partenariat a visiblement consolidé les liens entre Ubisoft et Lilith Games, puisque c’est aujourd’hui la série Prince of Persia qui débarque dans le jeu.

Time is on no one's side, except maybe his. The Prince of Persia has joined the roster of AFK Arena as a dimensional hero! 🤩

How will his Dagger of Time and combat prowess help him find out the truth of time and shatter destiny? #AFKArena #PrinceofPersia pic.twitter.com/Mio7KYqf9L

— AFK Arena (@AFK_Arena) April 30, 2021