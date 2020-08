AFK Arena : Ezio Auditore entre en scène

Sorti il y a un peu plus d’un an sur iOS et Android, le RPG AFK Arena vient tout juste d’annoncer son partenariat avec Ubisoft en permettant à Ezio Auditore de la saga Assassin’s Creed de débarquer en jeu. Autre bonne nouvelle : l’obtention de ce personnage sera gratuite durant une semaine. Vous aurez jusqu’au 20 août pour vous le procurer gratuitement.

La lame secrète va faire des ravages

Disponible depuis hier sur AFK Arena, ce free-to-play, dont notre aperçu est disponible depuis quelques mois, étoffe encore un peu plus son lore grâce à l’arrivée du personnage emblématique de la licence Assassin’s Creed. Et quoi de mieux qu’un trailer épique pour illustrer cette sortie ?

Le producteur du jeu mobile, Xiao Dong, a tenu également à exprimer sa satisfaction de pouvoir accueillir un personnage d’une telle envergure :

Nous sommes heureux de voir que le public d’AFK Arena continue de se développer à travers le monde et nous sommes ravis d’ajouter Ezio, le personnage emblématique d’Assassin’s Creed à notre gamme de héros

Réel free-to-play sans dériver vers un système de pay-to-win, AFK Arena propose tout un tas de contenu avec de nombreuses récompenses quotidiennes en permettant à tous types de joueurs de s’y plonger.

Si cette annonce vous donne envie de vous lancer dans l’aventure, dirigez-vous vers le Google Play Store ou l’App Store pour le télécharger gratuitement sur vos mobiles.