Prime Gaming : Voici les 6 jeux offerts pour les abonnés en juin 2021

Il est vrai que les médias et joueurs n’en parlent pas souvent, mais Amazon offre tous les mois de nouveaux jeux aux abonnés Prime. Il faut dire que les titres ne sont souvent pas aussi intéressants que du côté du PlayStation Plus ou des Games with Gold. Le géant de la revente vient d’annoncer les prochains jeux « offerts » aux abonnés et il y a quelques bonnes pioches.

Quels jeux offerts sur Prime Gaming en Juin ?

Ainsi, si vous êtes abonnés Prime, vous pourrez récupérer dès le 1er juin un total de six jeux différents sur PC. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming et de vous rendre dans la section des jeux gratuits. Si vous êtes abonnés Prime, vous n’aurez qu’à les rajouter à votre compte. Voici la liste des jeux de juin :

Si les titres proposés n’ont rien de foufou, malgré la présence des sympathiques Lost in Harmony et la série Batman, nombreux sont les possesseurs d’un compte Amazon Prime qui oublient de récupérer leurs jeux. N’oubliez donc pas de faire un tour sur la page dédiée et de les récupérer, et pourquoi pas récupérer les autres bonus qui seront présents pour Fall Guys, FIFA 21, Valorant ou encore Assassin’s Creed Valhalla.