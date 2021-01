Spitkiss

Spitkiss est un jeu vidéo de type plateforme et réflexion développé par Tripple Topping. Plongez dans l'univers ultra coloré des spitkissers et tentez de trouver l'amour en échangeant des emojis mais également des fluides corporels. Faites sauter votre salive, rebondir et atteignez votre bien-aimée pour lui prouver votre amour et continuer votre exploration. Au programme des réjouissances : timing serré et réflexion pour atteindre la fin de chaque niveau.