Prime Gaming : 22 jeux à récupérer pour les abonnés en novembre, avec Marvel’s Guardians of the Galaxy et Mafia

Les jeux de novembre sur Prime Gaming

Pour ce mois de novembre, il y en aura pour tous les goûts avec des AAA, des jeux indépendants plus méconnus et quelques grands classiques. On notera surtout l’arrivée du très recommandable Marvel’s Guardians of the Galaxy, ainsi que celle de Mafia: Definitive Edition, que vous pouvez récupérer dès maintenant si vous possédez un abonnement Amazon Prime.

Voici la liste complète des jeux compris dans le service Prime Gaming en novembre :