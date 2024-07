Prime Day : 3 jeux offerts en plus pour les abonnés avec Suicide Squad, Chivalry 2 et Rise of the Tomb Raider

La Suicide Squad déjà bradée sur le marché

Du 16 au 17 juillet prochain, le Prime Day sera l’occasion de faire des bonnes affaires, notamment en récupérant des jeux sans payer un centime de plus si vous êtes abonnés au service Prime. Et en plus de la sélection déjà annoncé, Amazon indique aujourd’hui que Rise of the Tomb Raider, Chivalry 2 et même Suicide Squad: Kill the Justice League seront également compris dans l’abonnement durant le Prime Day. Vous aurez donc 48 heures pour les ajouter à votre bibliothèque, du 16 au 17 juillet.

Voir Rise of the Tomb Raider être ajouté à la sélection n’est guère surprenant étant donné qu’Amazon a offert le reboot de la saga en mai dernier, sans parler du fait qu’il prépare actuellement une série TV ainsi que le prochain jeu de la saga. En revanche, pour Suicide Squad: Kill the Justice League, c’est plus étonnant.

Le jeu n’est disponible que depuis quelques mois et il n’est même pas passé par les abonnements habituels que sont le PlayStation Plus et le Xbox Game Pass. D’ordinaire, le service Prime Gaming a beaucoup de retard sur les jeux compris dans son abonnement et il est très rare de voir un jeu aussi récent être ajouté à sa liste. L’échec du jeu de Rocksteady y est sans doute pour beaucoup étant donné qu’il lutte pour sa survie et qu’il a désespérément besoin de faire grossir sa communauté pour mieux rythmer ses saisons (d’autant plus que sa saison 2 a pris du retard). Si le jeu vous rend malgré tout curieux et que vous possédez un abonnement Prime, pensez donc à le récupérer la semaine prochaine.