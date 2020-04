Valorant, sera t-il meilleur que Counter Strike ? Notre avis en vidéo

Ces derniers jours, vous avez forcément dû entendre parler de Valorant, le nouveau jeu de tir compétitif de Riot Games. Les créateurs de League of Legends ont effectivement lâché une bêta et n’ont pas hésité à déployer une communication agressive pour gagner en visibilité en offrant des accès aux joueurs qu’ils pouvaient récupérer après avoir regardé un certain nombre d’heures sur Twitch.

On a pu faire pas mal de parties au cours de cette phase de test et l’on vous propose de découvrir du gameplay inédit ainsi que notre avis en vidéo. On vous explique les points forts et les défauts de ce FPS qui s’annonce tout de même très prometteur, malgré un manque de cachet assez évident. La sortie de Valorant est prévue en free-to-play sur PC dans les prochains mois puis plus tard sur consoles.