Les premiers unboxings de la PlayStation 5 sont là

Depuis quelques jours, certains médias et influenceurs ont pu montrer que la PS5 était déjà en leur possession. Maintenant que quelques embargos sont tombés de multiples unboxings ont été diffusés un peu partout pour nous montrer ce que cache le carton de la PlayStation 5.

La PlayStation 5 arrive chez les médias

Nos confrères de chez IGN ont pu mettre la main sur la console pour préparer un unboxing complet, qui permet d’avoir un meilleur aperçu de la machine. On découvre ainsi tous les compartiments du carton de la console, avec ses câbles et sa manette. Cela nous montre aussi à quel point la console n’est pas la plus discrète du marché, avec une taille relativement imposante.

Histoire de comparer tout cela, The Verge a publié de multiples photos où l’on peut voir la console aux côtés de la Xbox Series X, la Series S ou encore la Switch, en plus de la vidéo d’IGN. Geoff Keighley y va lui aussi de sa vidéo et de quelques photos sur Twitter.

Pour rappel, la PlayStation 5 sortira le 19 novembre chez nous. Pour ne rien manquer des précommandes, n’hésitez pas à consulter notre article récapitulatif qui fait le point sur les disponibilités chez les différents revendeurs.