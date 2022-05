Le nouveau bundle PS5 officiel met en avant Horizon Forbidden West

Avec la pénurie de semi-conducteurs et d’autres matériaux essentiels, trouver une PS5 en 2022 est à peu près aussi compliqué que fin 2020, et la situation n’est pas encore prête de se régler. C’est sans doute pour cela que l’on voit peu de bundles officiels sortir chez Sony, qui a de toute façon bien du mal à proposer un stock de consoles décent. Mais un tout nouveau pack vient d’être révélé, et est désormais en circulation du côté de nos voisins au Royaume-Uni.

Not available yet, but PS Direct has listed PS5 Horizon Forbidden West bundles (disc and digital) https://t.co/bJGT9wWFVc

Register for an opportunity to purchase PS5 from PS Direct https://t.co/8kUXwTYEqM pic.twitter.com/p9fvpCjVJR

— Wario64 (@Wario64) May 18, 2022