Pourquoi Cyberpunk 2077 en vaut-il la peine ?

Le 10 décembre, le jeu le plus ambitieux de CD Projekt Red voit enfin le jour. Il s’agit de Cyberpunk 2077, le jeu le plus attendu de l’année. Il parle d’un futur dystopique, funèbre même, où les changements apportés au corps humain éliminent presque tous les problèmes physiques, sauf le plus essentiel : la mort. C’est là que vous entrez en jeu. Vous serez le personnage principal et vous êtes chargé d’aller dans Night City. Là, vous serez entraîné dans une ville souterraine, très dangereuse.

Votre objectif est de trouver la puce qui confère l’immortalité. À noter que ce titre est l’un des les jeux les plus audacieux de ces dix dernières années. Il vous invite dans un monde hypnotique où les plus grandes et les plus redoutables prédictions sur notre avenir s’entremêlent. Elles semblent même devenir réalité. Êtes-vous prêt ? Voici toutes les raisons pour lesquelles Cyberpunk 2077 en vaut la peine !

Cyberpunk 2077 : le meilleur jeu de l’année ?

La sortie de Cyberpunk 2077 est attendue depuis longtemps par les joueurs pour diverses raisons. Depuis les premières adaptations en jeu vidéo dans le genre de cyberpunk, les développeurs ne cessent d’imaginer des détails aussi vrais que nature. Ainsi, le studio vise les étoiles avec celui-ci. Mais force est de constater qu’il a atteint le soleil avec ce tout nouveau projet ! Au programme :

Un récit immersif où vos décisions et vos actions façonnent l’histoire

Une incroyable expérience de jeu

Un environnement de jeu dense, plein de néons et de subtilités façon cyberpunk

Piratage, tir et autres éléments du système de combat dynamique

Keanu Reeves en tant que personnage inséparable du jeu

Un cousin éloigné de la trilogie The Witcher

Le studio CD Projekt Red s’est fait connaître grâce à la trilogie The Witcher. Celle-ci a reçu de bonnes notes de la part des critiques et de la communauté des joueurs. The Witcher 3: Wild Hunt reste d’ailleurs l’un des jeux GOTY les plus mémorables jamais sortis. Cyberpunk 2077 a donc tout pour réussir. En plus, il obtient déjà les meilleurs scores des critiques actuels.

Cyberpunk 2077 a une rejouabilité qui semble plus élevée que The Witcher 3 : Wild Hunt

Même qualité de jeu et des efforts de haut niveau autant dans Cyberpunk 2077 que dans la célèbre trilogie

Récit captivant avec Cyberpunk 2077 comme sur The Witcher

Une expérience unique en son genre

Le principal avantage du jeu réside dans le gameplay. Il comprend différentes actions immersives. Il est encore enrichi par une histoire captivante. En plus, Night City semble respirer la vie d’une tout autre manière. La ville souterraine mélange joie de vivre et ressentiment par rapport aux hommes de l’ombre. Si vous cherchez un jeu unique, une expérience enrichissante et palpitante pour élargir votre horizon de jeu, Cyberpunk 2077 est ce qu’il vous faut ! Ce qui vous attend :

Une option de personnalisation de votre propre personnage, de son sexe aux plus petits détails tels que les sourcils ou la forme du visage

Une histoire passionnante qui explore les côtés sombres de la dystopie et l’évolution technologique

Un mariage parfait entre les éléments de RPG et de FPS, les fonctions de jeu de rôle et de tir se complètent pour produire une expérience hors du commun

Un gameplay entièrement dédié au joueur : vous êtes seul à choisir votre chemin de vie, à prendre vos propres décisions. Vous devriez agir selon vos principes. Ainsi, vous allez voir les événements auxquels vous avez participé se dérouler naturellement.

