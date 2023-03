Accueil > Actualités > Pour Sony, PlayStation ne pourra pas rivaliser avec Xbox s’il est privé de Call of Duty

Grosse journée du côté du rachat d’Activision-Blizzard avec des documents publiés par la CMA, l’organisme britannique, qui a mis en ligne plusieurs rapports en provenance de différents acteurs, aussi bien chez Sony que chez Microsoft. Intéressons-nous ici au rapport de Sony qui campe évidemment sur ses positions en déclarant qu’approuver un tel rachat est dangereux pour la compétitivité, vous connaissez la chanson. On remarquera toutefois que Sony va cette fois-ci plus loin en s’affichant comme étant dans une vraie position de danger, du moins selon ses dires.

De nouvelles exclus PlayStation ne seraient pas suffisantes pour Sony

Dans ce (long) document publié par la CMA, Sony défend encore et toujours sa position de principal opposant à cette acquisition, en s’appuyant encore une fois sur le cas Call of Duty, qui est au cœur de tous les débats dans cette querelle juridique. Sony a décidé de ranger la subtilité pour employer les grands mots aujourd’hui, quitte à forcer le trait, en voulant prouver que la marque PlayStation pourrait ne pas être en mesure de rivaliser avec Xbox si elle perdait Call of Duty :

« Sony Interactive Entertainment ne peut pas protéger contre la perte de Call of Duty. Compte tenu de l’importance de Call of Duty, SIE ne peut pas se protéger efficacement contre une stratégie d’exclusivité de la part de Microsoft. »

Le constructeur affirme que même en développant ses propres licences, il serait incapable de rivaliser avec Call of Duty, que ce soit en temps de jeu ou en argent dépensé de la part des clients, en prenant pour exemple Destiny. Sony veut mettre en avant le fait que rien ne pourra faire de l’ombre à Call of Duty, et que la possibilité que la licence soit un jour exclusive à Microsoft est donc dangereux.

On a presque envie de répondre que ce n’est de toute façon pas dans les plans immédiats de Microsoft, qui multiplie les accords pour que Call of Duty soit disponible partout pendant au moins 10 ans. Mais c’est une carte que Sony doit évidemment jouer pour espérer convaincre la CMA. Microsoft répète de son côté que Sony cherche simplement à protéger sa position de leader :

« La position de Sony doit être considérée pour ce qu’elle est : une tentative intéressée de protéger sa propre position dominante sur le marché, plutôt qu’une tentative fondée sur de véritables préoccupations concernant son accès continu à COD – qu’elle aurait pu obtenir il y a des mois. »

En somme, les lignes ne bougent pas, mais chacun tente le tout pour le tout.