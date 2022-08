Police Simulator: Patrol Officers, le jeu de simulation de policiers arrive sur consoles

Les jeux de simulation se multiplient ces dernières années et proposent des thématiques de plus en plus loufoques. Si tout le monde connaît la franchise Farming Simulator qui permet de devenir un véritable fermier, on a pourtant eu des simulations où il faut tondre sa pelouse avec Lawn Mowing Simulator ou encore un jeu de lavage avec PowerWash Simulator, qui semble cartonner cet été. Cette fois-ci, sortez votre carnet, vous allez vous mettre aux procès-verbaux avec Police Simulator: Patrol Officers, un jeu de simulation de policiers.

A vos PV, prêts ?

Déjà disponible sur Steam en accès anticipé, Police Simulator: Patrol Officers est un jeu développé par le studio Aesir Interactive. A l’édition, on regroupe sans surprise Astragon Entertainment, éditeur réputé pour ses nombreuses simulations. Depuis plus d’un an, le titre profite de son early access pour peaufiner son contenu et améliorer l’expérience de jeu.

Le développement semble avoir suffisamment avancé pour proposer une version définitive : les développeurs annoncent que le titre va déployer sa version 1.0 en même temps qu’une sortie sur consoles de salon, PlayStation et Xbox. Pas encore de date mais cela se fera fin 2022.

Pour les personnes qui découvrent Police Simulator: Patrol Officers, sachez que le titre vous permettra d’incarner jusqu’à 8 personnages différents où l’on suivra leur carrière en tant que patrouilleur débutant à Brighton, une ville fictive. On prendra ainsi du galon, en passant par le simple PV jusqu’aux crimes, où l’on pourra déjouer un trafic de drogue ou arrêter des délinquants.

Une version physique pour Police Simulator: Patrol Officers

La bonne nouvelle pour les collectionneurs, c’est que le studio Aesir Interactive et Astragon Entertainment vont proposer une version physique. En France, ils se sont rapprochés de Microids pour la distribution d’une édition boîte sur l’ensemble des consoles de salon. Celle-ci est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 39.99€ :

Pas encore de date de sortie pour Police Simulator: Patrol Officers qui arrivera sur PC dans sa version définitive ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series fin 2022. Des mises à jour et DLC sont déjà prévus pour après la sortie.