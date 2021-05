Pokémon : Le single de Katy Perry pour les 25 ans de la série dévoile son clip avec Pikachu et Pichu

La série Pokémon fête actuellement ses 25 ans d’existence, ce qui était l’occasion pour The Pokémon Company d’effectuer des partenariat à tout va afin de célébrer l’événement. C’est notamment le cas dans le monde de la musique, avec un album regroupant de nombreux artistes comme Post Malone ou Katy Perry, qui ne chantent peut-être pas des morceaux des jeux, mais qui fêtent l’anniversaire à leur manière.

Un clip tout mignon

Ainsi, Katy Perry a dévoilé aujourd’hui son nouveau single nommé Electric, qui met bien entendu en avant Pikachu. Le clip est lui aussi disponible, et nous permet de voir la pop star en compagnie de la célèbre mascotte.

Le rapport entre la chanson et Pokémon a de quoi être obscur si l’on écarte le titre et l’appel à l’aventure, ou bien la tagline « You’ve got the power », présente dans un morceau en version anglaise issu des premiers films (si l’on cherche très loin). Le clip nous fait également le parallèle entre Katy Perry jeune représentée par Pichu, qui va donc évoluer en Pikachu plus tard.

D’autres artistes devraient prochainement dévoiler de nouveaux morceaux qui viendront compléter l’album des 25 ans pour la saga.