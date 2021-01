Pokémon : Katy Perry s’associe aux festivités du 25ème anniversaire de la licence

En 2021, la licence Pokémon va fêter son 25ème anniversaire, et de nombreuses annonces et célébrations sont attendues autour de cet événement. Si on ne sait pas à quoi s’attendre du côté des jeux, on sait que la musique aura une grande place dans cette anniversaire, avec le P25 Music, une célébration musicale qui inclura plusieurs artistes, dont la chanteuse Katy Perry.

Les popstars rendent hommage à Pokémon

Comme le rapporte Game Informer, The Pokémon Company et Universal Group Music vont faire collaborer des artistes tout au long de cette année, avec des chansons crées autour de la licence.

Katy Perry est la première chanteuse à faire partie de l’événement, mais ce n’est pas tout, puisqu’elle est aussi décrit comme une « collaboratrice importante » pour tout le 25ème anniversaire. L’artiste exprime par ailleurs son amour pour Pokémon :

« Pokémon a été une constance dans ma vie entre jouer aux jeux sur Game Boy et échanger des cartes Pokémon durant les pauses déjeuner, en passant par les aventures qu’on a vécu en attrapant des Pokémon dans les rues avec Pokémon Go. J’ai même visité un Café Pokémon au Japon durant l’une de mes tournées ! C’est un honneur d’avoir été choisie pour aider à célébrer une license qui m’a apporté tellement de joie durant ses 25 années, et de pouvoir la regarder évoluer de la manière dont elle a fourni cette sorte de joie électrique aux enfants dans ma vie et dans le monde. »

Le choix de Katy Perry n’est pas anodin selon Colin Palmer, vice-président du marketing de The Pokémon Company, puisqu’elle représente bien la joie qui règne autour de la licence, avec un univers musical aussi coloré que les jeux. On a droit à une première vidéo qui nous tease un peu plus cette collaboration.

Plusieurs artistes rejoindront Katy Perry pour une célébration mondiale, qui s’apparentera à une grande fête tout au long de cette année. Bien entendu, cet anniversaire ne concernera pas que la musique, et on a hâte de voir quels sont les jeux qui viendront fêter ces 25 ans d’existence pour la licence.