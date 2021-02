Post Malone va tenir un concert virtuel autour de Pokémon

Oui, vous avez bien lu. L’artiste américain Post Malone va bien participer aux festivités du 25ème anniversaire de Pokémon, comme nous l’annonce The Pokémon Company. Il rejoint ainsi Katy Perry dans la liste des artistes qui participent aux festivités de cette année très spéciale pour la licence.

Le monde de la musique célèbre Pokémon

Tenez-vous donc prêts, Post Malone va avoir droit à son propre concert autour de Pokémon le 28 février prochain à 1 heure du matin en France, qui sera visible sur le site internet de l’anniversaire de Pokémon. Pour l’occasion, Post Malone aura droit à un avatar en 3D que l’on peut découvrir dans cette première vidéo.

Une démarche qui fera assurément penser aux concerts que l’on a pu avoir dans Fortnite, notamment avec Travis Scott. Visiblement, il sera seul sur cette scène virtuelle, car même si Katy Perry fait partie de l’événement, sa présence n’a jamais été confirmée sur scène. On reste donc curieux de ce que cet événement va nous offrir, et on vous donne rendez-vous le 28 février pour découvrir tout cela.