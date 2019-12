Pokémon GO : Aventure entre copains arrive bientôt sur le jeu

Niantic et The Pokémon Company poursuivent leurs efforts pour alimenter ce qui fut le buzz ultime de l’été 2016. Depuis, Pokémon GO a conservé une grande communauté de joueurs, et les développeurs récompensent cette fidélité par de nombreux ajouts, comme l’arrivée de la 5ème génération. La dernière en titre : la fonctionnalité Aventure entre copains.

Renforcer le lien avec son Pokémon

Cette toute nouvelle fonctionnalité va à nouveau exploiter la technologie de la réalité augmentée, cette fois afin d’accroître son lien avec ses Pokémon. En effet, ce sont les possibilités d’interaction qui vont évoluer : que ce soit par la nourriture ou par le jeu, son amour pour son dresseur ne pourra qu’augmenter, et offrira de nouveaux avantages.

De plus, un nouveau mode AR partagé sera lancé, permettant d’utiliser l’AR+ jusqu’à 3 dresseurs, afin de prendre une photo de groupes avec leurs Pokémon.

Ces nouvelles fonctionnalités seront bientôt disponibles sur Pokémon GO, via Android et iOS.