Pokémon Écarlate / Violet : Starters, 9G, monde ouvert… Tout savoir en 5 minutes

La franchise Pokémon souffle actuellement sa 26ème bougie. A l’occasion de cette anniversaire, la Pokémon Company a célébré l’événement avec une courte émission ce week-end, permettant de lever le voile sur Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, les prochains épisodes principaux de la série. Avec eux, la neuvième génération arrive, et si vous souhaitez tout connaître de ces futurs jeux en monde ouvert, on vous résume tout ce qu’il faut savoir en vidéo.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont prévus en exclusivité Nintendo Switch pour la fin de l’année 2022.