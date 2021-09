Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante fêtent les 15 ans des jeux originaux avec un trailer

Aujourd’hui, on fête les 15 ans de Pokémon Diamant et Perle, puisque les deux opus étaient sortis le 28 septembre 2006 (désolé pour le coup de vieux). C’est donc tout naturellement que The Pokémon Company nous offre un nouveau trailer des remakes Diamant Etincelant et Perle Scintillante, avec quelques informations sur les nouveautés et les retours de fonctionnalités.

Les activités cultes de retour

On peut donc notamment voir que le Square Paisible fera ici son retour avec jusqu’à 6 Pokémon qui pourront vous accompagner durant la balade. On pourra également cuisiner pour nos Pokémon et la Pokémontre sera bien présente, bref, ces remakes nous montrent bien que l’on aura affaire à une aventure fidèle.

Ce trailer nous permettra donc surtout de faire le plein de nouvelles images et de raviver notre nostalgie à l’occasion du quinzième anniversaire des épisode Diamant et Perle.

Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront donc le 19 novembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.