Plus de 38 millions de joueurs et joueuses, marché du physique prédominant… voici les chiffres du jeu vidéo en 2024 en France

Une petite baisse par rapport à 2023

Commençons comme d’habitude par parler du public français en général. Selon le SELL, la France compterait 38,3 millions de joueurs et joueuses (10 ans et plus), soit un peu moins que les 39,1 millions de 2023, dont 75% joueraient au moins une fois par semaine. La moyenne d’adulte est ici prédominante puisque l’on retrouve 84% d’entre eux ayant 18 ans ou plus. La moyenne d’âge arrive ainsi à 39 ans pour le public occasionnel, et 37 ans chez le public qui y consacre un temps plus régulier.

Du côté de la parité, elle est toujours à peu près la même depuis quelques années avec 51% d’hommes pour 49% de femmes dans celles et ceux qui jouent de manière occasionnelle. Chez les joueurs les plus actifs, ce sont 54% d’hommes contre 46% de femmes.

La plateforme préférée des français et françaises, ou du moins celle qui domine le marché, c’est bien entendu le smartphone, mais 54% du public dit jouer sur une console, sachant qu’en moyenne, un individu utilise deux supports différents pour jouer (console + smartphones, PC + consoles etc.). Pour ce qui est des genres, les titres dits « casuals » sont en tête (smartphone oblige), suivis par les jeux de courses, de plateformes et d’action.

Le marché du physique résiste

On remarquera également que le sentiment communautaire est en progression chez les moins de 24 ans, avec 49% d’entre eux jouant en ligne et 48% d’entre eux ayant réussi à se faire des amis via un jeu. Plus que jamais, le jeu vidéo est perçu comme un vecteur de sociabilité, tandis que cette passion ne prend pas le as et sur les autres pans de la culture puisque les joueurs et joueuses réguliers sont de plus en plus nombreux à aller au théâtre ou dans un musée.

Enfin, une donnée qui fera assurément plaisir aux collectionneurs : la France est l’un des rares pays où le marché du physique est nettement supérieur à celui du dématérialisé, puisque l’on compte 67% des achats en physique contre 33% en numérique. Le fait de pouvoir posséder le jeu pour sa collection est l’argument numéro 1, mais il est suivi de près par celui de la revente.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à lire l’étude complète du SELL qui est bien mise en image.