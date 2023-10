18,8 millions de joueuses, un âge moyen de 38 ans, marché du physique en hausse… Les chiffres du jeu vidéo en France en 2023

S’il fallait encore balayer des préjugés

L’idée que le public féminin soit minoritaire dans la pratique du jeu vidéo est une idée bien tenace dans la tête de certains dinosaures, et chaque année, le SELL nous prouve le contraire. Parmi les 39,1 millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo France (ce qui représente plus de 7 Français sur 10), 18,8 millions sont des joueuses, soit 48% du public. Sur les 54 % des Français qui ont une pratique assidu du jeu vidéo, on compte 47 % de public féminin, avec un âge moyen de 39 ans (contre 37 ans chez les hommes).

Histoire de tordre le cou à d’autres préjugés, l’étude s’attarde aussi sur le public des seniors (60 ans et plus), bien plus important que ce qu’on ne pourrait le penser. On compte ici 7,4 millions de personnes, soit presque la moitié des seniors en France, avec une moyenne d’âge de 68 ans. 27 % estiment jouer tous les jours, avec un public qui se trouve majoritairement sur ordinateurs et smartphones. Chez les 15-24 ans, appelés « Génération Z », 89% du public dit jouer à un ou plusieurs jeux vidéo, majoritairement sur consoles et smartphones. Ici, on peut voir que les jeux d’action, d’aventure et de jeux de rôle sont bien plus consommés et font part égale avec les jeux dits « casuals », ou encore les jeux multijoueur.

En somme, beaucoup de monde joue, mais cela n’empêche pas ces personnes de ne pas consommer d’autres activités. Dans le profil des joueurs et des joueuses, on note une sensible amélioration du nombre de personnes ayant visité une exposition ou un musée sur la dernière année (45% d’entre eux), tandis que les déplacements au cinéma ou à des évènements sportifs sont encore plus nombreux qu’avant.

Le marché physique en forme, du moins en France

Pour ce qui est du marché et de la consommation française, les choses n’ont pas beaucoup bougé d’une année à l’autre. On note cependant une hausse du marché physique, qui représente aujourd’hui 72% des achats, soit 3 points de plus qu’en 2022. Ce qui est lié à une augmentation du sentiment d’attachement à l’objet physique, mais aussi à la faculté de pouvoir le revendre ensuite, une pratique qui est elle aussi en hausse par rapport à l’année précédente.

On voit aussi que le marché des ventes en magasins est toujours tenace face aux sites en ligne, puisque 53 % des jeux sont achetés en boutique. Cependant, l’étude ne donne pas de détails sur le pourcentage d’achats en boutiques spécialisées ou dans les grandes surfaces, ce qui aurait été intéressant d’analyser pour avoir une idée plus globale de l’état des boutiques de jeux vidéo en France.

Si vous souhaitez consulter d’autres statistiques, comme le regard du public français sur l’industrie du jeu vidéo ou encore les liens sociaux créés en jouant, vous pouvez retrouver l’étude complète du SELL sur son site officiel.