Un PlayStation Showcase serait toujours prévu avant l’été, centré sur la « deuxième phase » de la PS5

Il va sans dire que le State of Play diffusé hier n’aura pas fait l’unanimité. L’absence d’annonces vraiment inédites et le manque de jeux PlayStation Studios s’est fait ressentir, quand bien même certains des titres méritaient le coup d’oeil. Quelque part, c’était attendu. Jeff Grubb avait indiqué avec justesse qu’un State of Play aurait lieu dans cette période tout en tempérant nos attentes pour ce dernier, à raison. Le journaliste réitère aujourd’hui sa position en déclarant que ce que l’on a vu là n’était finalement qu’un amuse-bouche, et que Sony prévoit une plus grosse conférence plus tard dans l’année.

PS5: Part II

Grubb avait déjà affirmé qu’un PlayStation Showcase était en préparation et ferait suite à ce State of Play. Il l’affirme une fois de plus aujourd’hui dans son émission Game Mess Decides, où il révèle quelques détails supplémentaires sur cette conférence que tout le monde attend. Selon lui, Sony conserverait ses plus grosses cartouches pour cet événement, qui aurait pourtant dû avoir lieu il y a quelques mois :

« Cela devait se dérouler à l’automne dernier, mais ils ont continué à le repousser car des développeurs n’étaient pas prêts, mais maintenant qu’ils le sont, Sony va organiser un show massif qui prépare vraiment la deuxième phase de la PlayStation 5.»

Après un State of Play aussi timide, on aura tendance à croire les sources de Jeff Grubb qui ont vu juste à plusieurs reprises par le passé. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à patienter sagement avant que Sony prenne de nouveau la parole, logiquement avant le début de l’été.