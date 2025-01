PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de février 2025, un gros changement arrive en 2026 pour l’abonnement sur PS4

Quels jeux PS Plus Essentials en février 2025 ?

En ce mois de février, enfilez votre plus beau masque de clown pour aller cambrioler quelques banques, sauf si vous souhaitez faire un tour dans l’espace accompagné d’armes vulgaires et étranges. Les autres préféreront s’offrir un brin de nostalgie avec le remake d’un jeu autour de l’une des plus grandes licences du jeu vidéo.

Voici la liste des jeux offerts en février sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux de ce mois de décembre seront disponibles le mardi 4 février 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.

Les jeux PS4 vont commencer à disparaitre du PlayStation Plus Essentials

Dans la foulée, Sony annonce un grand changement à venir dans les jeux compris dans le PlayStation Plus. La PS4 est maintenant reléguée au second plan, Sony estimant que lorsqu’un jeu est proposé sur les deux plateformes, c’est surtout la version PS5 qui est téléchargée. C’est pourquoi dès le mois de janvier 2026, les jeux PS4 seront moins fréquents dans l’abonnement :

« Comme une grande majorité de nos joueurs possèdent une PS5 et préfèrent naturellement la version PS5 des jeux du mois et du Catalogue des jeux, nous avons décidé de faire évoluer l’abonnement PlayStation Plus dans ce sens et comptons désormais nous concentrer sur les jeux PS5 dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux dès janvier 2026. Puisque nous souhaitons privilégier la PS5, les jeux PS4 ne seront plus un avantage clé et seront uniquement proposés de manière occasionnelle dans le cadre des jeux du mois et du Catalogue des jeux PlayStation Plus à compter de janvier 2026. Passée cette date, il pourra nous arriver de proposer des titres jouables à la fois sur PS4 et PS5. »

En 2026, la PS5 se dirigera certes vers sa sixième année d’existence mais il existe encore beaucoup d’utilisateurs du service sur PS4. Dès l’année prochaine, les jeux PS5 seront la priorité, et si vous ne possédez pas le console, l’abonnement pourrait devenir moins attractif. Notez que vous serez toujours en mesure de télécharger les versions PS4 de jeux que vous possédez dans votre bibliothèque PS Plus, mais attendez-vous à ce que Sony en propose de moins en moins.

Est-ce que cela veut dire que des jeux PS4 seront proposés en plus sur le palier Premium histoire d’inciter à passer à l’abonnement plus élevé (qui propose des jeux des anciennes génération) ? Rien n’est moins sûr.