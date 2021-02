PlayStation Plus : Voici les jeux de Mars 2021

Février se termine doucement, et les membres PlayStation Plus attendent avec impatience l’annonce des nouveaux jeux qui seront disponibles le mois suivants. Sony vient tout juste d’annoncer les titres PS Plus pour le mois de mars 2021 et voyons ce qui nous attend après Control et Concrete Genie en février. La liste vient de fuiter sur le compte facebook de PlayStation des Pays-Bas(pour être ensuite retirée très rapidement).

Quels jeux PS Plus en mars 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de février :

Final Fatasy VII Remake (PS4)

Farpoint VR (PS4)

Remnant From the Ashes (PS4)

Maquette (PS5)

Comme l’annonçait la fuite plus tôt dans la journée, nous aurons droit à Final Fantasy VII Remake sur PS4, toutefois il semblerait qu’il ne sera pas possible de passer gratuitement à la version PS5 comme pour ceux qui possèdent le jeu (sans PS Plus donc). Pour le reste, la surprise est totale avec le même le retour des jeux VR grâce à Farpoint.

Où acheter une carte PS Plus ?

Quand seront dispos les jeux PS Plus de mars 2021 ?

Comme toujours, il faut attendre une petite semaine avant la disponibilité des jeux PlayStation Plus. Ces derniers seront disponibles dans l’onglet correspond de votre console le mardi 2 février 2021 dans la journée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux de février, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.