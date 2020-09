PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Septembre 2020

A chaque mois sa nouvelle flopée de jeux PlayStation Plus. Après Call of Duty Modern Warfare 2 et Fall Guys en août, voyons un peu ce qui nous attend dans le cadre des nouveaux titres PS Plus pour septembre 2020.

Présentation du PS Plus septembre 2020

Pas de surprise ce mois-ci avec un troisième jeu ou un titre en réalité virtuelle, Sony propose simplement deux jeux sur PlayStation 4. Le premier reste dans le domaine du Battle Royale avec le populaire PlayerUnknown’s Battlegrounds. Le second nous emmène sur le ring avec Street Fighter V. Malheureusement, dans son édition de base mais cela permettra aux joueurs de découvrir la licence. On vous présente tout cela dans cette vidéo.